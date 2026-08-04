Russland: Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Lagerhallen

Moskau, 04. ⁠Aug (Reuters) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Lagerhallen sind nach offiziellen Angaben in der Nacht zum Dienstag fünf Menschen ums Leben gekommen. In der Region ‌Moskau habe eine Drohne in der Stadt Tschechow ein Lagerhaus in Brand gesetzt sowie ein Umspannwerk ⁠und ein ⁠weiteres Gebäude beschädigt, sagte Gouverneur Andrei Worobjow. Wem die Anlage gehörte, ließ er offen. Bei zwei weiteren Attacken in der Nähe von St. Petersburg und im nordwestlich von Moskau gelegenen Gebiet ‌Twer wurden Einrichtungen des russischen ‌Online-Händlers Wildberries getroffen. Dort gab es den örtlichen Behörden zufolge keine Toten oder Verletzten.

Wildberries wird oft als ⁠russische Antwort auf Amazon bezeichnet. Das Unternehmen ist in ‌den vergangenen Wochen verstärkt ⁠ins Visier der Ukraine geraten: Seit Mitte Juli wurden knapp 20 seiner Standorte angegriffen. Die Regierung in Kiew will damit nach eigenen ‌Angaben den Krieg in ⁠den Alltag der russischen ⁠Bevölkerung tragen. Die Drohnenschläge haben bereits massive Schäden verursacht: In der Region Samara brannten am Sonntag 160.000 Quadratmeter eines Wildberries-Lagers nieder. Dabei wurde der gesamte Warenbestand zerstört, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen regionalen Behördenvertreter meldete.

(Reuters-ReporterBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Olaf BrennerBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)