04. ⁠Aug (Reuters) - Spotify hat mit seiner Prognose für das dritte Quartal die Anleger verschreckt und seine Aktien auf Talfahrt geschickt. ‌Die Papiere der Musik-Streaming-Plattform gaben am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um fast vier ⁠Prozent ⁠nach. Für das dritte Quartal rechne der Vorstand mit einem operativen Ergebnis von 670 Millionen Euro, nachdem Analysten im Schnitt mit 677,8 Millionen ‌Euro gerechnet hatten. Auch mit ‌der Prognose für die monatlich aktiven Nutzer von 788 Millionen verfehlte Spotify ⁠die Markterwartungen. Im abgelaufenen zweiten Quartal übertraf ‌der Konzern mit ⁠einem operativen Ergebnis von 655 Millionen Euro hingegen die Schätzungen. Um der Konkurrenz durch YouTube, Netflix und ‌KI-Musik-Startups die ⁠Stirn zu bieten, hat ⁠Spotify KI-Funktionen wie "Persönliche Podcasts" eingeführt und eine neue Vereinbarung mit der Lizenzfirma Merlin über von Fans erstellte Remixe geschlossen.

(Bericht von Jaspreet Singh in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen,redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)