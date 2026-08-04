Snap: Der Turnaround wird langsam greifbar

Was bewegt die Aktie?

Snap meldete einen Verlust je Aktie von 0,10 Dollar. Das war 38 Prozent besser als im Vorjahr und besser als die erwarteten minus 0,12 Dollar. Der Umsatz lag bei 1,6 Milliarden Dollar und damit rund 70 Millionen Dollar über dem Konsens.

Auch die Nutzerzahlen entwickeln sich ordentlich. Die monatlich aktiven Nutzer stiegen auf 971 Millionen. Die täglich aktiven Nutzer legten um fünf Prozent auf 493 Millionen zu. Erwartet waren weniger als 490 Millionen.

Noch wichtiger ist der Umsatz je Nutzer. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer stieg um 13 Prozent auf 3,25 Dollar. Erwartet waren 3,15 Dollar. Dieser Wert zeigt, dass Snap aus der größeren Nutzerbasis mehr Geld herausholt.

Die Bewertung ist stark gefallen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt nur noch bei rund sieben, nach einem Durchschnitt von etwa 27 in den vergangenen zwei Jahren. Der starke Kursrückgang erklärt diese niedrige Bewertung, kann aber auch die Basis für eine Neubewertung schaffen.

Charttechnik

Rücksetzer in den Bereich alter Hochs von Anfang Juli wären attraktivere Einstiegszonen. Die Aktie arbeitet an einer Bodenbildung, hat aber noch kein vollkommen klares Signal geliefert.

Martins Einschätzung

Snap ist noch kein klarer Kauf. Die Entwicklung ist aber besser als zuletzt. Kommt das Unternehmen nachhaltig in die Gewinnzone, kann die Aktie wieder in Richtung sechs bis sieben Euro steigen.