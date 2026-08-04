SpaceX überrascht beim Umsatz - Aktie sackt dennoch ab

Elon Musks Weltraum- und KI-Konzern SpaceX hat am Dienstagabend erstmals als Börsenunternehmen Quartalszahlen vorgelegt und dabei positiv überrascht.

So erlöste SpaceX im zweiten Quartal 2026 7,8 Milliarden US-Dollar und damit weitaus mehr als erwartet. Zudem fiel der Verlust je Aktie mit nur neun US-Cent je Papier ebenfalls geringer aus als befürchtet. Analysten hatten mit Erlösen von 6,8 bis 6,9 Milliarden US-Dollar und einem Verlust je Aktie von 0,29 Dollar gerechnet.

SpaceX dämmt Verluste mit KI ein

Im ersten Quartal 2026 hatte SpaceX 4,7 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet, wobei unterm Strich ein beinahe ebenso großer Verlust blieb, der auf die einzelne Aktie umgelegt 1,27 US-Dollar betrug. Vor allem die Kosten im KI-Geschäft schlugen dabei stark durch. Hier besserte sich SpaceX merklich.

2,56 Milliarden Dollar erlöste der Konzern in der KI-Sparte als Umsatz, unterm Strich blieb nach den Kosten zwar ein Verlust von 1,26 Milliarden Dollar, doch die Wall Street hatte mit minus 2,4 Milliarden Dollar ein deutlich schlechteres Segmentergebnis erwartet. Außerdem fielen die Kapitalausgaben mit 18,4 Milliarden Dollar im zweiten Quartal nur so hoch aus wie erwartet.

Im nachbörslichen Handel in den USA fiel die Aktie dennoch und verlor zuletzt rund 8,6 Prozent. Allerdings hatte das Papier im regulären Handel davor über 9,4 Prozent hinzugewonnen.

SpaceX ging im Juni an die Börse, und erreichte prompt eine Billionen-Bewertung. Vom Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie aus stiegen die Papiere prompt auf 150 Dollar und klettern anschließend sogar bis auf 225 Dollar. Zwischenzeitlich war SpaceX damit sogar mehr wert als etwa Amazon.

Aktie fiel bereits unter den Ausgabepreis

Allerdings verflog die Euphorie rund um die ambitionierten Pläne des Musk-Konzerns schnell. Im Wertpapierprospekt merkte SpaceX zwar an, mit seinen KI-Angeboten potenziell einen billionenschweren Markt bedienen zu können. Doch wie bei anderen KI-Spielern auch hinterfragten die Anleger, ob die dafür notwendigen Milliardeninvestitionen in Rechenkapazität sich lohnen. Kritiker bemängelten zudem, dass die Idee von Datenzentren im All jahrelang von einer Umsetzung entfernt sei.

Weil die Aktie zu einer extrem hohen Bewertung, nur gemessen am Jahresumsatz des Konzerns, an die Börse kam, fiel der Kurs nach dem Rekordhoch schnell. Mitte Juli schlossen die Aktien erstmals unter dem Ausgabepreis, im Tief handelten die Papiere nur noch bei 107 US-Dollar. Seitdem erholten sich die Aktien wieder etwas.

Auch onvista hat SpaceX vor und nach dem Börsengang ausführlich beleuchtet. Wenn du mehr Analysen zu SpaceX haben möchtest, schau doch einfach hier vorbei.