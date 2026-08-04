Trading-Chance SpaceX: Kaufbereich erreicht

Es ist absolut beeindruckend, wie Elon Musk mit seinen Unternehmen unser aller Leben in den letzten 25 bis 30 Jahren maßgeblich verändert und bereichert hat. SpaceX ist eine weitere Erfolgsstory, bei der es nicht einfach nur darum geht, ins Weltall zu reisen. An diesem Unternehmen hängen gleich mehrere andere Innovationen, die viele von uns bereits im Alltag nutzen. Schauen wir uns deshalb die Story von SpaceX zunächst genauer an, ehe wir auf das aktuelle Chart-Bild zu sprechen kommen.

Die Story hinter SpaceX

Als SpaceX im Jahr 2002 mit der Vision gegründet wurde, die Raumfahrt durch erschwingliche Transportkosten neu zu definieren und letztlich das menschliche Leben multiplanetar zu machen, galt das Vorhaben in der etablierten Branche als nahezu aussichtslos. Nach anfänglichen Rückschlägen mit der leichten Trägerrakete Falcon 1 gelang dem Unternehmen jedoch ein historischer Durchbruch, der den kommerziellen Markt nachhaltig revolutionierte. Die Entwicklung der Falcon 9 etablierte erstmals die serienmäßige Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen, wodurch die Kosten pro Kilogramm Nutzlast im Erdorbit drastisch auf rund 2.700 US-Dollar gesenkt werden konnten. Dieser technologische Vorsprung ermöglichte es dem Pionierbetrieb nicht nur, zum dominierenden Dienstleister für Versorgungs- und Mannschaftstransporte zur Internationalen Raumstation im Auftrag der NASA sowie für das US-Militär zu werden, sondern auch das weltweit größte Satellitennetzwerk namens Starlink aufzubauen. Das globale Satelliteninternet hat sich inzwischen mit über zehn Millionen aktiven Kunden zum primären Gewinnbringer entwickelt und spült jährlich mehr als zehn Milliarden US-Dollar in die Kassen des Konzerns.

Für die Zukunft setzt das Raumfahrtunternehmen alles auf das voll wiederverwendbare Schwerlastsystem Starship, das die Transportkapazitäten im Weltall um ein Vielfaches vergrößern soll. Die Perspektiven erstrecken sich von der bemannten Mondlandung im Rahmen des Artemis-Programms der US-Raumfahrtbehörde über den erdnahen Punkt-zu-Punkt-Transport bis hin zur langfristigen Besiedlung des Mars. Dieser ehrgeizige Pfad ist jedoch mit beträchtlichen Risiken verbunden. Die extrem hohen Kapitalaufwendungen für die Fertigung der neuen Superrakete und den kontinuierlichen Erneuerungszyklus der Starlink-Konstellation belasten die Finanzen erheblich. Hinzu kommen regulatorische Hürden bei Startgenehmigungen, das wachsende Problem von Weltraummüll im erdnahen Orbit sowie eine ausgeprägte Schlüsselpersonen-Abhängigkeit vom Unternehmensgründer. Zudem formiert sich neue Konkurrenz, insbesondere durch staatlich geförderte chinesische Programme, die gezielt wiederverwendbare Methan-Raketen entwickeln, um den Kostenabstand zum Marktführer zu verkürzen.

Finanziell bewegt sich der Branchenprimus in einer eigenen Liga, was sich nach dem Gang an die öffentlichen Märkte sowie privaten Anteilsverkäufen in einer Börsenbewertung von weit über 1,5 Billionen US-Dollar niederschlägt. Im direkten Vergleich zu traditionellen Rüstungs- und Luftfahrtriesen wie Boeing mit einer Marktkapitalisierung von knapp 90 Milliarden US-Dollar oder Lockheed Martin mit etwa 140 Milliarden US-Dollar hat der Aufsteiger die etablierten Akteure bei der Bewertung längst um das Vielfache überflügelt. Auch direkte kommerzielle Herausforderer liegen zahlenmäßig weit zurück: Jeff Bezos’ Raumfahrtfirma Blue Origin wird im Rahmen jüngster Kapitalrunden auf etwa 130 Milliarden US-Dollar geschätzt und arbeitet nach den ersten Flügen der New-Glenn-Rakete daran, den Rückstand beim Nutzlastvolumen aufzuholen. Der börsennotierte Konkurrent Rocket Lab kommt trotz erfolgreicher Kommerzialisierung der Kleinrakete Electron und der Entwicklung der wiederverwendbaren Neutron-Rakete auf einen Marktwert von etwa 50 Milliarden US-Dollar. Die gewaltige Marktmacht des Branchenführers speist sich somit längst nicht mehr allein aus dem reinen Startgeschäft, sondern vor allem aus dem flächendeckenden Ausbau der weltweiten Weltraum-Infrastruktur.

Erste vorsichtige Tranchen können sinnvoll sein

In unserem favorisierten Szenario für die große Abwärtswelle sollte es laut der Analyse vom 17. Juli eine Ausdehnung bis etwa 94/95 Dollar geben, wo man sich mit einem Abstauber-Limit in den Markt legen könnte. An diesem Abstauber-Limit halten wir auch Stand heute fest. Jedoch hat es nun binnen der jüngsten sechs Handelstage gleich zwei bullishe Überlagerungs-Muster gegeben. Das jüngste gestern. Diese brandaktuelle Entwicklung, die auf einen möglichen Momentumwechsel hindeutet, wollen wir nicht ignorieren. Falls der Aktienkurs heute oder in den nächsten Handelstagen über das gestrige Hoch bei 114,92 Dollar ansteigt, könnte eine erste kleine Tranche der vorgesehenen Gesamtposition eröffnet werden. Ob es nun eine verkürzte Variante oder das Ideal-Szenario wird – die anschließende Erholung sollte in Richtung 160 bis 172 US-Dollar reichen, wenn wir die mittlere bis lange Frist betrachten.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine spekulative Chance in einer sich sehr dynamisch und volatil bewegenden Aktie. Da das Abwärts-Momentum nachlässt kann mit einer ersten Tranche der brandaktuellen Entwicklung Rechnung getragen werden. Wir haben ein geeignetes Produkt für diese Trading-Gelegenheit ausgesucht und stellen Ihnen diese nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf SpaceX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 87,739 USD. Bei einem aktuellen Preis von 114,53 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,32. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM4ZX4.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 135 und 225 USD

Unterstützungen: keine

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf SpaceX

Basiswert SpaceX WKN PM4ZX4 ISIN DE000PM4ZX48 Basispreis 87,739 USD K.O.-Schwelle 87,739 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,32 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.