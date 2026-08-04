US-Behörde lässt nach jahrelanger Verzögerung Boeing 737 MAX 7 zu

Washington, 04. ⁠Aug (Reuters) - Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat am Montag nach jahrelanger Verzögerung die Boeing-Flugzeuge vom Typ 737 MAX 7 zugelassen. Für den US-Konzern ist das ein Meilenstein, da Boeing lange darauf gewartet hatte, die kleinste Version ‌seines Verkaufsschlagers auf den Markt zu bringen. Die Zertifizierung lag Jahre hinter dem Zeitplan. Ursprünglich hatte Boeing mit einer Zulassung noch vor ⁠Ende des ⁠Jahres 2022 gerechnet.

Boeing hatte im Juli mitgeteilt, sich in der Endphase der Zertifizierung für die Überarbeitung des Anti-Eis-Systems der Triebwerke zu befinden. Der stellvertretende FAA-Chef Chris Rocheleau hatte der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, er rechne damit, dass die Zulassung für die größere MAX 10 ‌unmittelbar auf die der MAX 7 folgen ‌werde.

Nach Angaben der Branchen-Experten von Cirium hat Boeing bereits etwa 30 Maschinen des Typs MAX 7 und neun MAX 10 gebaut, die nun auf ⁠ihre Auslieferung warten.

Boeing sieht sich seit zwei tödlichen Abstürzen von MAX-8-Maschinen ‌in den Jahren 2018 und 2019 ⁠mit einem strengeren Zertifizierungsverfahren konfrontiert. Zudem gerieten die Produktions- und Qualitätssysteme des Konzerns verstärkt ins Visier der Behörden, nachdem im Januar 2024 während eines Fluges einer fast neuen MAX ‌9 der Fluggesellschaft Alaska Airlines ein ⁠Kabinenteil herausgebrochen war.

FAA-Chef Bryan Bedford ⁠sagte Reuters im Juli, die Behörde und Boeing hätten die Zusammenarbeit bei der Zertifizierung neuer Flugzeuge verbessert. Im Jahr 2022 hatte der US-Kongress Boeing eine Frist gesetzt, um die Zulassung der beiden MAX-Varianten zu erhalten, bevor ein neuer Sicherheitsstandard für Cockpit-Warnsysteme in Kraft treten sollte. Der Kongress stimmte letztlich jedoch zu, auf diese Anforderung zu verzichten.

Boeing-Aktien stiegen nach der Zulassung für die MAX ⁠7 am Montag um rund fünf Prozent.

(Bericht von David Shepardson, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)