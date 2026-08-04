US-Handelsdefizit schmilzt im Juni leicht - Importe sinken stärker als Ausfuhren

Washington, ⁠04. Aug (Reuters) - Das US-Handelsdefizit ist im Juni zurückgegangen. Die Lücke zwischen Ein- und Ausfuhren verringerte sich um 5,6 Prozent auf 73,3 ‌Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters ⁠befragte ⁠Ökonomen hatten mit einem etwas niedrigeren Defizit von 73,0 Milliarden Dollar gerechnet. Die Importe sanken deutlich um 1,8 Prozent auf 388 Milliarden Dollar. Die Exporte ‌gingen um 0,9 Prozent zurück ‌auf 314,7 Milliarden Dollar.

Dass das chronisch hohe US-Handelsdefizit im Juni etwas zurückgegangen ist, dürfte ⁠allerdings keine Trendwende markieren. Denn boomende Investitionen ‌in Künstliche Intelligenz (KI) hatten ⁠das Handelsdefizit im Mai sprunghaft steigen lassen. Es hat sich auch im zweiten Quartal ausgeweitet und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ‌um einen vollen ⁠Prozentpunkt geschmälert. Damit reichte ⁠es im Frühjahr dennoch für ein BIP-Wachstum von auf das Jahr hochgerechnet 1,5 Prozent. Befeuert wurde die Wirtschaft durch die Binnennachfrage, die vom Konsum und boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur getrieben wurde.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard ⁠BeckerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)