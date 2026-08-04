Waldbrände am Rand der US-Großstadt Spokane - 64.000 auf der Flucht

Spokane, 04. ⁠Aug (Reuters) - Bei schweren Waldbränden am Rande der US-Großstadt Spokane sind mindestens 700 Gebäude zerstört worden. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, wie die Behörden im Bundesstaat Washington mitteilten. Die seit Samstag wütenden Feuer hätten eine Fläche ‌von mehr als 3200 Hektar erfasst. Bis zum Montag seien rund 64.000 Menschen von Evakuierungsanordnungen betroffen gewesen. Die Löscharbeiten in dem Gebiet ⁠hätten landesweit ⁠höchste Priorität. Spokane ist mit rund 230.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates und liegt nahe der Grenze zu Idaho.

Der Sprecher des Krisenstabes, Benjamin Cossel, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Todesopfern zu rechnen. Sobald die Flammen nachließen, würden Suchtrupps ‌die zerstörten Gebiete betreten. Es gebe bereits ‌eine unbestimmte Zahl von Vermisstenmeldungen. Das Feuer habe sich von Waldgebieten auf Wohn- und Gewerbegebiete ausgebreitet, sagte Cossel. Aus einem Waldbrand sei eine städtische Feuersbrunst ⁠geworden. Die Anwohnerin Kami Fehlig schilderte, wie sie und ihre Familie am ‌Wochenende mit wenigen Habseligkeiten geflohen seien, ⁠kurz bevor ihr Haus niederbrannte. Ein Großteil ihrer Nachbarschaft sei "so gut wie ausgelöscht".

Mehr als 1000 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie hoffen auf ein kurzes Zeitfenster mit kühlerem und weniger windigem Wetter ‌am Dienstag. Ab Mitte der ⁠Woche werden jedoch wieder extreme Hitze, ⁠niedrige Luftfeuchtigkeit und böige Winde erwartet. Bislang sei es nicht gelungen, die drei Brände rund um Spokane auch nur teilweise einzudämmen, teilten die Behörden mit. Die Feuer im Pazifischen Nordwesten der USA und im benachbarten Kanada sind Teil einer außergewöhnlichen Waldbrandsaison. Wissenschaftlern zufolge sind die Bedingungen, die die zunehmende Intensität der Brände begünstigen, eine Folge des von Menschen verursachten Klimawandels.

(Bericht von: Dave Ryder, Matt McKnight; bearbeitet ⁠von Sabine Ehrhardt, redigiert von Rene Wagner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)