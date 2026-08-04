Zahl der offenen Stellen in den USA gesunken

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Washington, ⁠04. Aug (Reuters) - In den USA ist zur Jahresmitte weniger Personal nachgefragt worden. Die Zahl der offenen Stellen verringerte ‌sich im Juni um 178.000 auf 7,359 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am ⁠Dienstag ⁠zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Für diesen unter dem Kürzel "Jolts" bekannten Bericht hatten von Reuters befragte Experten einen Rückgang auf 7,40 Millionen ‌erwartet.

Die US-Notenbank Fed achtet ‌genau auf die Jolts-Daten. Denn sie soll mit ihrer Geldpolitik nicht nur ⁠für stabile Preise sorgen, sondern auch ‌Vollbeschäftigung fördern. Sie ⁠hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Im Begleittext zur ‌jüngsten Zinspause ⁠heißt es, die verfügbaren ⁠Indikatoren deuteten auf ein solides Wirtschaftswachstum hin. Der Beschäftigungszuwachs sei weiterhin gering, und die Arbeitslosenquote zeige Anzeichen einer Stabilisierung. Die Inflation bleibe zugleich weiterhin etwas erhöht.

(Büro Washington, geschrieben von von Rene WagnerRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Außergewöhnliche Maßnahmen
Japan und USA intervenieren erstmals seit 2011 gemeinsam am Devisenmarktgestern, 10:47 Uhr · Reuters
Japan und USA intervenieren erstmals seit 2011 gemeinsam am Devisenmarkt
Devisenhandel
Japan und USA stützen fallenden Yengestern, 03:28 Uhr · dpa-AFX
Japan und USA stützen fallenden Yen
Dax Tagesrückblick 04.08.2026
Dax erneut mit Rekord - Zahlenflut bewegt viele Aktienheute, 15:55 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdengestern, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen