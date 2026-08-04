Zalando enttäuscht mit mauem Wachstum und Ausblick

Frankfurt, 04. ⁠Aug (Reuters) - Nach enttäuschenden Zahlen und einem gedämpften Ausblick droht den Aktien von Zalando ein historischer Kurssturz. Europas größter Online-Modehändler verfehlte am Dienstag mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen und äußerte sich auch zurückhaltender zu den Aussichten für das Gesamtjahr. Die Zalando-Titel brachen daraufhin um bis zu 18 Prozent ‌ein und steuerten auf einen Rekord-Tagesverlust zu. Experten zufolge trugen Gewinnmitnahmen zu dem Kursrutsch bei.

Die Aktualisierung der Ziele komme nicht überraschend, sagte ein Börsianer. Nach dem starken ⁠Lauf in den ⁠vergangenen Monaten stiegen einige Anleger dennoch aus. Seit Veröffentlichung der vorangegangenen Quartalsergebnisse haben die Zalando-Titel rund 40 Prozent zugelegt, fast siebenmal so stark wie der Dax.

Der Anstieg des über die Plattform gehandelten Brutto-Warenvolumens (GMV) und des Konzernumsatzes werde voraussichtlich am unteren Ende der angepeilten Spanne von zwölf bis 17 Prozent liegen, teilte Zalando mit. Die Prognose für ‌den operativen Gewinn engte das Unternehmen auf 680 bis ‌720 Millionen von zuvor 660 bis 740 Millionen Euro ein. "Die Konkretisierung der Jahresprognose spiegelt die Ergebnisse des ersten Halbjahres wider und keine geänderten Erwartungen für den Rest des Jahres", hieß es ⁠in der Pressemitteilung.

KI UND FIRMENKUNDEN GEBEN RÜCKENWIND

Zwar stiegen GMV und Umsatz den Angaben zufolge im ‌zweiten Quartal um jeweils knapp 21 Prozent auf ⁠4,92 beziehungsweise 3,42 Milliarden Euro. Wenn man aber pro forma den übernommenen Wettbewerber About You in die Vorjahreszahlen einbeziehe, habe sich das Wachstum überraschend auf 4,4 Prozent verlangsamt, rechnete Analyst Frederick Wild von der Investmentbank Jefferies vor. Darauf ‌angesprochen, sagte Zalando-Finanzchefin Anna Dimitrova in einer ⁠Telefonkonferenz: "Die Kunden bleiben vorsichtig und preisbewusst."

Rückenwind erhielt ⁠der Online-Händler im Berichtszeitraum erneut vom Firmenkundengeschäft. Zudem wirkte sich der verstärkte Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) positiv aus, betonte Co-Firmenchef Robert Gentz. Zalando nutzt diese Technologie unter anderem, um Produktbilder und -beschreibungen zu erstellen. Darüber hinaus treibt der Konzern die Automatisierung seiner Logistikzentren voran. Daneben erhalten Verbraucher bei ihrem Einkauf Unterstützung von KI-Assistenten. Die Firmenkundensparte stellt Dritten Software für Onlineshops und Logistik-Infrastruktur zur Verfügung. Das bereinigte Betriebsergebnis verbesserte sich zwar um rund zehn Prozent auf 204,8 Millionen Euro. Allerdings drückten die Kosten für die Integration ⁠von About You auf die Marge.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)