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Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service



05.08.2026 / 08:30 CET/CEST





Medienmitteilung

Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service

Baden, Schweiz, 5. August 2026 – Ravin Pillay-Ramsamy wird per 1. Oktober 2026 zum Leiter der Division Service und Mitglied des Executive Committee ernannt. Er wird in Baden tätig sein.

Ravin Pillay-Ramsamy folgt auf Roland Schwarz, der CEO von OMT, einem auf Kraftstoffeinspritzung spezialisierten Tochterunternehmen von Accelleron, wird. Klaus Heim, derzeit CEO von OMT, geht Ende September 2026 in den Ruhestand.

«Wir freuen uns sehr, Ravin Pillay-Ramsamy bei Accelleron willkommen zu heissen», sagt Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron. «Ravin bringt umfassende internationale Führungserfahrung im industriellen Servicegeschäft, Engineering, in der Unternehmensentwicklung und bei M&A mit. Gleichzeitig kennt er die Branchen Energieerzeugung, Öl und Gas sowie industrielle Infrastruktur aus langjähriger eigener Erfahrung. Er hat weltweit Serviceorganisationen erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt. Ich bin überzeugt, dass er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Servicegeschäfts setzen und unsere Position als führender Partner unserer Kunden weiter stärken wird.»

Ravin Pillay-Ramsamy ist derzeit bei Sulzer Division President Services und in der Konzernleitung. Zuvor hatte er dort verschiedene leitende Positionen innerhalb der Services-Division in EMEA und Asien-Pazifik inne. Seine Karriere begann er in den USA bei Turbine Services Ltd., wo er als Business Development Director und Vice President Engineering tätig war. Er hat einen Global MBA der Columbia Business School und der London Business School, einen Masterabschluss in Management und Finance des Rensselaer Polytechnic Institute sowie einen Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering der Ohio State University.

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Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

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