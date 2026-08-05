Elektro- und Energietechnikhersteller

Siemens Energy dreht nach starkem Auftakt ins Minus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Bei den Aktien von Siemens Energy gerät am Mittwoch die jüngste Erholung ins Stocken. Nach starkem Auftakt und positiven Einschätzungen von Analysten zu den Quartalszahlen sank ihr Kurs gegen Mittag um ein Prozent auf 149,30 Euro.

Seit ihrem erst vor wenigen Tagen erreichten tiefsten Stand seit Januar hatten sich die Papiere zuvor in der Spitze um fast ein Fünftel verteuert. Womöglich lasse die KI-Fantasie nun wieder etwas nach, hieß es aus dem Handel.

Die Anteile waren in den vergangenen Monaten wegen Sorgen um die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen unter Druck geraten, hatten davor aber eine steile Rally vollzogen und Ende April ein Rekordhoch von 191,66 Euro erreicht. Im laufenden Jahr haben Anleger derzeit immer noch 24 Prozent Kursgewinn auf dem Konto. Siemens Energy gehörte in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten Aktien an der Börse.

Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den starken Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch.

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