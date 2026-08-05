Beiersdorf machen jüngsten Kursrutsch teils wett

Beiersdorf haben am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen einen Teil ihrer hohen Verluste vom Wochenanfang aufgeholt. Mit in der Spitze 81,90 Euro kamen sie nahe an das Kursniveau vom Montag heran, ehe eine Senkung der Umsatzprognose den Kurs hatte einbrechen lassen. Zuletzt gewannen Beiersdorf noch 2,4 Prozent auf gut 80 Euro.

Die Margenziele für das Gesamtjahr signalisierten für das zweite Halbjahr einen deutlichen Rückgang, analysierte Thomas Wissler von MWB Research am Mittwoch. Seiner Ansicht nach geht diese Margenkorrektur auf eine gezielte Marketingoffensive in Höhe von 100 Millionen Euro im zweiten Halbjahr zurück, mit der ein 18-monatiger Sanierungsplan für die Marke Nivea finanziert werden soll. Den Markenwert wieder aufzubauen zulasten kurzfristiger Margen sei strategisch vernünftig.