Konsumgüterkonzern

Beiersdorf machen jüngsten Kursrutsch teils wett

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Beiersdorf haben am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen einen Teil ihrer hohen Verluste vom Wochenanfang aufgeholt. Mit in der Spitze 81,90 Euro kamen sie nahe an das Kursniveau vom Montag heran, ehe eine Senkung der Umsatzprognose den Kurs hatte einbrechen lassen. Zuletzt gewannen Beiersdorf noch 2,4 Prozent auf gut 80 Euro.

Die Margenziele für das Gesamtjahr signalisierten für das zweite Halbjahr einen deutlichen Rückgang, analysierte Thomas Wissler von MWB Research am Mittwoch. Seiner Ansicht nach geht diese Margenkorrektur auf eine gezielte Marketingoffensive in Höhe von 100 Millionen Euro im zweiten Halbjahr zurück, mit der ein 18-monatiger Sanierungsplan für die Marke Nivea finanziert werden soll. Den Markenwert wieder aufzubauen zulasten kurzfristiger Margen sei strategisch vernünftig.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Beiersdorf

Das könnte dich auch interessieren

16-Prozent-Kursrutsch
Zalando passt Jahresprognose an - Aktie gibt kräftig nachgestern, 08:22 Uhr · dpa-AFX
Zalando passt Jahresprognose an - Aktie gibt kräftig nach
Geschäftszahlen enttäuschen
Hermes auf Tief seit Anfang 202329. Juli · dpa-AFX
Hermes auf Tief seit Anfang 2023
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen