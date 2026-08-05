Deutscher Chemiekonzern

Bericht über Polysilizium-Pläne der USA treibt Wacker Chemie an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Aussicht auf Klarheit für die US-Geschäfte mit dem Chip- und Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium hat den Aktienkurs von Wacker Chemie am Mittwoch angetrieben. Die Papiere gewannen am Vormittag mehr als sechs Prozent auf 96,05 Euro.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass die US-Regierung die Einführung einer Preisuntergrenze sowie von Zöllen für Polysilizium und verwandte Produkte vorbereitet. Die Entscheidung werde noch in diesem Monat erwartet.

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