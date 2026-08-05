AKTIE IM FOKUS: DHL Group bleiben unter Rekordhoch und zollen gutem Lauf Tribut
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sowie US-Zollrückzahlungen haben am Mittwoch die Aktien der DHL Group nicht mehr vorangebracht. Nach ihrem starken Lauf seit Anfang April bis in die Nähe des fünf Jahre alten Rekordhochs aus der Corona-Zeit verloren die Titel am Mittwoch im frühen Handel 1,5 Prozent auf 56,88 Euro. Seit Jahresanfang steht aber ein Plus von fast 22 Prozent zu Buche.
Die Anfang Juli erhöhte Prognose bestätigte der Logistiker. Mit Blick auf die endgültigen Quartalszahlen verwies Analyst Michael Aspinall von Jefferies auf schwache Vergleichswerte, weshalb das Wachstum nun sehr stark ausgefallen sei./ajx/jha/
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