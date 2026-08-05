Nach Quartalszahlen

Siemens Energy weiter auf Erholungskurs

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

(dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy dürften am Mittwoch nach Quartalszahlen deutlich zulegen und sich von ihrem Ende Juli markierten tiefsten Stand seit Januar weiter erholen. Auf Tradegate zog der Kurs vorbörslich um 4,3 Prozent auf 157,42 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Der Energietechnikkonzern habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, lobte ein Händler. Sämtliche Kennziffern hätten die Analystenerwartungen übertroffen. Wie gehofft, habe auch die Windkrafttochter Gamesa den Weg zurück zur Profitabilität gefunden. Gamesa war lange das Sorgenkind von Siemens Energy.

Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den massiven Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch./ajx/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Energy (ADR)
Siemens Energy

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York
Rekorde für Dow und S&P - KI-Fantasie von Zahlen belebtgestern, 14:08 Uhr · dpa-AFX
Rekorde für Dow und S&P - KI-Fantasie von Zahlen belebt
Europäische Börsen
EuroStoxx 50 kratzt am Rekordhoch03. Aug. · dpa-AFX
EuroStoxx 50 kratzt am Rekordhoch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen