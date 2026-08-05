Siemens Energy weiter auf Erholungskurs

(dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy dürften am Mittwoch nach Quartalszahlen deutlich zulegen und sich von ihrem Ende Juli markierten tiefsten Stand seit Januar weiter erholen. Auf Tradegate zog der Kurs vorbörslich um 4,3 Prozent auf 157,42 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Der Energietechnikkonzern habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, lobte ein Händler. Sämtliche Kennziffern hätten die Analystenerwartungen übertroffen. Wie gehofft, habe auch die Windkrafttochter Gamesa den Weg zurück zur Profitabilität gefunden. Gamesa war lange das Sorgenkind von Siemens Energy.

Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den massiven Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch./ajx/jha/