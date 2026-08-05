Wall Street
Rekorde bei Dow und S&P 500 - Iran-Hoffnungen treiben an
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Péter Mács
Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Weiterhin treibt die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse an. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus.
Der Dow stieg zuletzt um 1,1 Prozent auf 54.703 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 7.786 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq legte um 0,5 Prozent auf 29.882 Punkte zu.
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