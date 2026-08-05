Aktien New York Schluss: Dow setzt Rekordjagd dank Iran-Hoffnungen fort
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Allerdings ließ der Schwung im Handelsverlauf teils deutlich nach. Weiterhin stützte die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus.
Der Dow stieg am Ende um 0,49 Prozent auf 54.349,12 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,17 auf 7.723,55 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,83 Prozent auf 29.487,79 Punkte./la/he
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