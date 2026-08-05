Was bewegt die Aktie?

AMD wird Opfer des eigenen Kurserfolgs. Die Aktie ist von Zwischentiefs um 200 Dollar bis weit ueber 550 Dollar gestiegen. Nach dieser Bewegung reichen knappe positive Überraschungen nicht mehr aus.

Der Umsatz steigt um 50 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar und liegt rund 250 Millionen Dollar ueber dem Konsens. Der Gewinn je Aktie erreicht 1,66 Dollar nach erwarteten 1,62 Dollar. AMD übertrifft damit Umsatz und Gewinn.

Das Rechenzentrums-Geschäft bleibt der wichtigste Treiber. Von 11,5 Milliarden Dollar Umsatz kommen 6,7 Milliarden Dollar aus dem Bereich Rechenzentren. Dieser Umsatz hat sich mehr als verdoppelt und macht inzwischen deutlich mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Der Client-Umsatz steigt um 23 Prozent auf mehr als drei Milliarden Dollar. Gaming fällt um 30 Prozent auf 779 Millionen Dollar und spielt im Gesamtbild eine kleinere Rolle.

Der Ausblick für das dritte Quartal liegt bei 12,7 bis 13,3 Milliarden Dollar Umsatz. Das obere und untere Ende liegt über dem offiziellen Konsens von 12,5 Milliarden Dollar. Die inoffiziellen Erwartungen lagen aber eher bei rund 14 Milliarden Dollar. Genau dort entsteht Enttäuschung.

Martins Einschätzung

Die Bewertung erklärt den Druck. AMD kommt auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von fast 48 und liegt damit deutlich über dem eigenen Fünfjahres-Schnitt. Nvidia liegt bei rund 21 und damit klar unter dem eigenen Schnitt. Beim PEG-Ratio steht AMD bei etwa 1,0, Nvidia bei 0,48.

Helios bleibt der wichtigste Treiber für die kommenden Quartale. Die Auslieferungen sollen im laufenden Quartal starten, im vierten Quartal deutlich steigen und bis 2027 kräftig hochlaufen. Microsoft, Meta, OpenAI und Oracle gehören zu den großen Kunden. Trotzdem sprechen hohe CapEx-Ausgaben und die relative Bewertung kurzfristig eher für Umschichtungen von AMD in Richtung Nvidia.