ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Chip-Hersteller habe das dritte Quartal in Folge prozentual zweistelliges Wachstum jeweils auf Jahressicht erzielt, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagnachmittag. Das Unternehmen entwickle sich besser als der Gesamtmarkt für Auto-Halbleiter und als die direkten Kontrahenten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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