ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 465 auf 590 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Prozessorhersteller habe mit 50 Prozent das höchste Umsatzplus seit 16 Quartalen verzeichnet und einen Erlösrekord erzielt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Spiel werde aber vom SpaceX-Chef Elon Musk, der künftig nur noch auf Nvidia-Prozessoren setzen wolle, verdorben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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