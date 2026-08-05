ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Dienstag an durchwachsene Quartalsergebnisse des Dialysekonzerns an./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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