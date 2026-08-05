ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Springer Nature nach Zahlen auf 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Geschäft mit Journalen des Verlags habe diesem ein starkes erstes Halbjahr beschert, schrieb Daniel Kerven in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Umsatzwachstum liege mit 6,2 Prozent über der Konsensschätzung von 5,6 Prozent./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST

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