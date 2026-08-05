ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody attestierte dem Energietechnikkonzern in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch ein starkes Zahlenwerk. Das operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung um 13 Prozent übertroffen. Die Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken setzen sich fort./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT

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