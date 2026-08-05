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Gea legt Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie legt zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Anlagenbauer Gea will eigene Aktien im Wert von bis zu einer halben Milliarde Euro zurückkaufen. Mit der ersten Tranche des geplanten Aktienrückkaufs will das Unternehmen noch im August starten, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Innerhalb von sieben Monaten sollen Papiere für bis zu 250 Millionen Euro gekauft werden. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. An der Börse kam dies gut an. Die Aktie legte um gut zwei Prozent zu.

Die Hauptversammlung hatte Gea Ende April 2025 ermächtigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro im Zeitraum von August 2026 bis Ende 2027 zu erwerben.

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