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APA ots news: UNIQA: Kühle Räume, klarer Versicherungsschutz - worauf es bei Klimaanlagen ankommt

Jeder zehnte Haushalt in Österreich verfügt über eine  
Klimaanlage. Ob und gegen welche Schäden das Gerät versichert 
ist, hängt vor allem von Bauart und Schadensursache ab. 

Wien (APA-ots) - Hitzewellen machen Klimaanlagen auch in Österreich für  
immer mehr 
Menschen zum Thema. Innerhalb von nur vier Jahren hat sich die Zahl 
der Haushalte mit Klimaanlage nahezu verdoppelt. Von rund 210.000 im 
Jahr 2020 auf 415.000 im Jahr 2024, wie Daten von Statistik Austria ( 
1) zeigen. Tendenz weiterhin steigend. Damit verfügt inzwischen rund 
jeder zehnte österreichische Haushalt über eine Klimaanlage. 

Bei der Anschaffung sollte jedoch nicht nur auf Kühlleistung, 
Energieverbrauch und fachgerechte Montage geachtet werden. Auch der 
Versicherungsschutz verdient einen genaueren Blick. 

"Eine Klimaanlage ist eine größere Investition und sollte 
entsprechend abgesichert sein. Wer sich für eine solche Anschaffung 
entscheidet, sollte diese auch seiner Versicherung melden. So kann 
geprüft werden, ob die bestehende Deckung noch ausreichend ist und 
welcher Schutz für das neue Gerät besteht. So lässt sich mit einem 
kurzen Check einfach sicherstellen, dass die neue Anschaffung im 
Schadensfall bestmöglich abgesichert ist" , sagt Peter Humer, 
Mitglied des Vorstands für Kunde & Markt Österreich bei UNIQA. 

Zwtl.: Check mit Versicherung wird empfohlen 

Split-Klimaanlagen bestehen üblicherweise aus einem Innen- und 
einem Außengerät und sind fest mit dem Gebäude verbunden. Sie gelten 
daher grundsätzlich als Gebäudebestandteil. In der 
Eigenheimversicherung sind solche Anlagen gegen jene Gefahren 
mitversichert, die in der jeweiligen Polizze vereinbart wurden. Dazu 
zählen beispielsweise Schäden durch Feuer, Sturm oder Leitungswasser. 
Wird das Außengerät bei einem Sturm beschädigt, kann daher 
grundsätzlich die Eigenheimversicherung zuständig sein. Auch über die 
Haushaltsversicherung kann Schutz bestehen. 

Nicht jeder Schaden an einer Klimaanlage entsteht allerdings 
durch ein klassisches versichertes Ereignis. Material- und 
Herstellungsfehler, Schäden durch elektrische Energie oder indirekten 
Blitzschlag sowie Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder 
mechanische Einwirkungen können über eine Haus- und 
Wohntechnikversicherung abgedeckt werden. Zusätzliche Risiken 
entstehen über das ablaufende Kondenswasser. 

Mobile Klimageräte zählen grundsätzlich zum Wohnungsinhalt. Sie 
sind damit im Rahmen der vereinbarten Gefahren über die 
Haushaltsversicherung mitversichert. 

UNIQA empfiehlt deshalb, Klimaanlagen von einem Fachbetrieb 
installieren zu lassen und vor der Montage alle erforderlichen 
Bewilligungen und Zustimmungen zu klären. Nach der Montage ist es 
wichtig, die Versicherung zu informieren. Denn eine Klimaanlage 
stellt eine wertsteigernde Anschaffung dar. Ein kurzer Check hilft 
festzustellen, ob die Versicherungssumme angepasst werden sollte und 
welcher Versicherungsschutz für die Anlage besteht. So kann einfach 
geklärt werden, ob für die neue Begleiterin durch die Hitzetage 
Versicherungsschutz besteht. 

Zwtl.: Q&As 

1. Immer mehr Haushalte haben eine Klimaanlage. Gilt dafür 
automatisch Versicherungsschutz? 

Nicht automatisch. Ob und gegen welche Schäden eine Klimaanlage 
versichert ist, hängt vor allem von der Bauart der Anlage und der 
jeweiligen Schadensursache ab. Maßgeblich ist außerdem, welche 
Risiken in der jeweiligen Polizze vereinbart wurden. 

1. Sind fest installierte Split-Klimaanlagen über die 
Eigenheimversicherung versichert? 

Ja. Split-Klimaanlagen gelten grundsätzlich als 
Gebäudebestandteil, da sie fest mit dem Gebäude verbunden sind. Sie 
sind daher gegen jene Gefahren versichert, die im Rahmen der 
Eigenheimversicherung gedeckt sind, etwa Feuer-, Sturm- oder 
Leitungswasserschäden. 

1. Wann kann auch die Haushaltsversicherung für Schäden an einer 
Klimaanlage aufkommen? 

Versicherungsschutz über die Haushaltsversicherung kann bestehen, 
wenn die Klimaanlage vom Versicherungsnehmer angeschafft und 
eingebracht wurde. Versichert sind dabei grundsätzlich Schäden durch 
Feuer, Sturm, Leitungswasser oder Einbruchdiebstahl, sofern keine 
Entschädigung aus der Gebäudeversicherung möglich ist. 

1. Welche Schäden sind über eine Haus- und Wohntechnikversicherung 
abgedeckt? 

Eine Haus- und Wohntechnikversicherung kann Schäden abdecken, die 
nicht durch klassische Gefahren wie Feuer oder Sturm verursacht 
werden. Dazu zählen beispielsweise Material- und Herstellungsfehler, 
Schäden durch elektrische Energie oder indirekten Blitzschlag sowie 
Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder mechanische Einwirkungen. 

1. Sind mobile Klimageräte versichert? 

Ja. Mobile Klimageräte zählen grundsätzlich zum Wohnungsinhalt 
und sind daher im Rahmen der vereinbarten Gefahren über die 
Haushaltsversicherung mitversichert. 

1. Warum sollte die Versicherung nach der Installation einer 
Klimaanlage informiert werden? 

Eine Klimaanlage stellt eine wertsteigernde Anschaffung dar. 
Daher empfiehlt es sich, die Versicherung nach der Installation zu 
informieren. So kann geprüft werden, ob die bestehende 
Versicherungssumme noch ausreichend ist und welcher 
Versicherungsschutz für die neue Anlage besteht. 

1. Worauf sollten Konsument:innen vor der Installation einer 
Klimaanlage achten? 

UNIQA empfiehlt, Klimaanlagen von einem Fachbetrieb installieren 
zu lassen und bereits vor der Montage alle erforderlichen 
Bewilligungen und Zustimmungen einzuholen. Zusätzlich sollte nach der 
Installation ein kurzer Versicherungs-Check erfolgen, um den 
passenden Versicherungsschutz sicherzustellen. 

Bildmaterial von Peter Humer. 

(1) Quelle Anzahl Klimaanlagen: Statistik Austria, ods-Datei 
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/100/10SanierungsmassnahmenK- 
limaanlagen20212022.ods 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

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