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Arista Networks: Der Ausblick schiebt die Aktie aufs Hoch

onvista · Uhr

Arista Networks steigt nach starken Zahlen vorbörslich um rund zwölf Prozent. Der Ausblick erklärt die neue Dynamik trotz hoher Bewertung.

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Was bewegt die Aktie?

Die Bewertung ist hoch. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt bei rund 46 und damit am oberen Ende der vergangenen vier bis fünf Jahre. In der Spitze erreichte die Bewertung den mittleren 50er-Bereich. Auch nach dem neuen Allzeithoch ist viel Positives eingepreist.

Die Zahlen liefern aber Gründe für diese Prämie. Der Umsatz steigt um 38 Prozent auf etwas mehr als drei Milliarden Dollar und liegt rund 200 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreicht 1,02 Dollar nach erwarteten 80 Cent. Unbereinigt liegt der Gewinn bei 95 Cent je Aktie und damit ebenfalls klar über dem Konsens.

Das Wachstum beschleunigt sich auf rund 40 Prozent und erreicht damit den stärksten Wert der vergangenen Quartale. Fonds bauen ihre Positionen weiter aus. Die bereinigte operative Marge liegt bei fast 49 Prozent, erwartet waren knapp 47 Prozent.

Der Ausblick faellt besonders stark aus. Für das dritte Quartal erwartet Arista 3,3 Milliarden Dollar Umsatz. Der Konsens lag bei 2,95 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen 1,06 bis 1,08 Dollar in Aussicht, erwartet waren 92 Cent. Die Marge soll bei 48 bis 49 Prozent liegen.

Martins Einschätzung

Der Ausblick ist der Hauptgrund für das neue Allzeithoch. Kurzfristig kann ein Teil des Gaps wieder verkauft werden. Übergeordnet bleibt Arista eine teure Aktie in einem intakten Aufwärtstrend.

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