KI-Infrastruktur-Aktie

Astera Labs: Der Ausblick rechtfertigt die hohe Erwartung

onvista · Uhr

Astera Labs liefert starke Zahlen und einen noch stärkeren Ausblick. Die Aktie bleibt aber anfällig für Gewinnmitnahmen nach der schnellen Rally.

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Was bewegt die Aktie?

Astera Labs bietet Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastruktur. Die Produkte verbinden Prozessoren, Beschleuniger und Speicher in KI-Rechenzentren. Damit profitiert das Unternehmen direkt von den hohen Investitionen in Rechenzentren.

Der Umsatz steigt um mehr als 100 Prozent auf 392 Millionen Dollar. Das liegt mehr als 30 Millionen Dollar über dem Konsens. Der Gewinn je Aktie steigt um 82 Prozent auf 80 Cent und übertrifft den Konsens um elf Cent.

Das eigentliche Highlight ist der Ausblick. Für das dritte Quartal stellt Astera Labs 540 bis 560 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht. Der Konsens lag bei rund 417 Millionen Dollar. Beim Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen 1,16 bis 1,21 Dollar, während der Konsens bei 81 Cent lag.

Auch institutionelle Investoren ziehen mit. Seit September 2024 steigt die Zahl der Fonds mit Astera Labs im Portfolio von rund 300 auf mehr als 1.500.

Charttechnik

Die Aktie startete mit einem kräftigen Gap nach oben, gab in der Vorbörse aber wieder nach. Nach einem Anstieg von mehr als 50 Prozent in kurzer Zeit sind Gewinnmitnahmen normal. Entscheidend bleibt, dass die jüngsten Tiefs nicht fallen.

Martins Einschätzung

Astera Labs bleibt einer der klaren Profiteure der KI-Infrastruktur-Ausgaben. Die Zahlen und der Ausblick sind stark genug, um die hohe Erwartung zu stützen. Kurzfristig zählt aber die Verteidigung der letzten Tiefs.

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