Bauernverband: Niedrigwasser am Rhein verschärft Kostenproblem in Landwirtschaft

Reuters · Uhr
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Berlin, 05. ⁠Aug (Reuters) - Das Rekordniedrigwasser auf dem Rhein macht der deutschen Landwirtschaft zu schaffen. Das treffe die Betriebe nicht auf dem Feld, sondern über die Lieferkette, sagte die Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes, Stefanie Sabet, am ‌Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn Schiffe nur noch einen Bruchteil zuladen können, steigen die Frachtkosten für Getreide, Futter- und Düngemittel." Das drücke ⁠zusätzlich ⁠auf die ohnehin niedrigen Erzeugerpreise und erhöhe die Betriebsmittelkosten.

"Beides zusammen verschärft das Margenproblem in der Landwirtschaft", sagte Sabet. Die Erzeugerpreise würden unter dem schon schwachen Vorjahresniveau liegen. Die Betriebsmittelkosten hingegen verharrten rund 30 Prozent über dem Niveau von 2020.

Die Lage an der ‌wichtigen Rhein-Engstelle Kaub hat sich zuletzt weiter ‌verschärft: Am Dienstag wurden nur noch 24 Zentimeter gemessen. Damit wurde das historische Tief für einen einzelnen Messwert von Oktober 2018 eingestellt, ⁠das für den Tagesschnitt liegt bei 25 Zentimetern. Neue Rekorde sollen ‌schon in den kommenden Tagen folgen: ⁠Bis Samstag soll der Pegelstand auf 17 Zentimeter fallen, wie aus Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervorgeht. Die Engstelle Kaub liegt in Rheinland-Pfalz in der Nähe ‌der Loreley und ist für ⁠die Binnenschifffahrt enorm wichtig. Der Pegelstand ⁠ist ein Referenzwert für die Schifffahrt, der Rhein ist in Kaub tatsächlich noch gut einen Meter tiefer.

Die Landwirte haben aber auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen. "Die Getreideernte 2026 liegt insgesamt unter dem Durchschnitt und weist große regionale Unterschiede auf", sagte Generalsekretärin Sabet. "Die anhaltende Hitze und Trockenheit setzen jetzt vor allem den spätreifen Kulturen wie Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben sowie ⁠dem Grünland und der Futterversorgung zu."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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