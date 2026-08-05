Was bewegt die Aktie?

Booking war in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. Anleger fürchteten, dass KI-Agenten künftig Reisen planen, Hotels buchen und Plattformen wie Booking an Bedeutung verlieren könnten. Die aktuellen Zahlen sprechen gegen ein schnelles Wegbrechen des Geschäfts.

Der Umsatz steigt um acht Prozent auf 7,35 Milliarden Dollar und liegt rund 160 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreicht 2,54 Dollar nach erwarteten 2,43 Dollar. Damit übertrifft Booking sowohl Umsatz als auch Gewinn.

Auch die operativen Kennzahlen fallen ordentlich aus. Die verkauften Übernachtungen steigen auf 325 Millionen, erwartet waren 320 Millionen. Der Händlerumsatz erreicht 5,1 Milliarden Dollar und liegt deutlich über den Erwartungen. Der Werbeumsatz steigt auf 322 Millionen Dollar.

Nur kleine Bereiche enttäuschen. Die Flugtickets steigen zwar um fast vier Prozent, bleiben mit 17 Millionen Dollar Umsatz aber unter den erwarteten 19,5 Millionen Dollar. Für die Investmentstory ist dieser Punkt weniger entscheidend als die starke Entwicklung im Kerngeschäft.

Martins Einschätzung

Die Aktie kann die Jahreshochs wieder erreichen. Nach drei Quartalen reduzierter Fondspositionen lässt die Sorge im Markt nach. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 17,4 ist Booking günstiger als der Gesamtmarkt und günstiger als die eigene Historie. Ein neuer Trend bleibt möglich.