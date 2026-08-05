Reise-Plattform-Aktie

Booking: Die KI-Sorge verliert für mich an Gewicht

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Booking Holdings steigt nach den Zahlen deutlich. Die Aktie profitiert davon, dass die Angst vor KI-Agenten im Reisegeschaeft nachlässt.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Booking war in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. Anleger fürchteten, dass KI-Agenten künftig Reisen planen, Hotels buchen und Plattformen wie Booking an Bedeutung verlieren könnten. Die aktuellen Zahlen sprechen gegen ein schnelles Wegbrechen des Geschäfts.

Der Umsatz steigt um acht Prozent auf 7,35 Milliarden Dollar und liegt rund 160 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreicht 2,54 Dollar nach erwarteten 2,43 Dollar. Damit übertrifft Booking sowohl Umsatz als auch Gewinn.

Auch die operativen Kennzahlen fallen ordentlich aus. Die verkauften Übernachtungen steigen auf 325 Millionen, erwartet waren 320 Millionen. Der Händlerumsatz erreicht 5,1 Milliarden Dollar und liegt deutlich über den Erwartungen. Der Werbeumsatz steigt auf 322 Millionen Dollar.

Nur kleine Bereiche enttäuschen. Die Flugtickets steigen zwar um fast vier Prozent, bleiben mit 17 Millionen Dollar Umsatz aber unter den erwarteten 19,5 Millionen Dollar. Für die Investmentstory ist dieser Punkt weniger entscheidend als die starke Entwicklung im Kerngeschäft.

Martins Einschätzung

Die Aktie kann die Jahreshochs wieder erreichen. Nach drei Quartalen reduzierter Fondspositionen lässt die Sorge im Markt nach. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 17,4 ist Booking günstiger als der Gesamtmarkt und günstiger als die eigene Historie. Ein neuer Trend bleibt möglich.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Booking Holdings

Das könnte dich auch interessieren

KI-Software-Aktie nach Zahlen
140 Dollar sind für mich bei Palantir noch Kaufkursegestern, 14:51 Uhr · onvista
140 Dollar sind für mich bei Palantir noch Kaufkurse
China-KI-Aktie im Wettbewerb
Alibaba: 150 Dollar sind mein Zielgestern, 14:53 Uhr · onvista
Alibaba: 150 Dollar sind mein Ziel
Hyperscaler-Aktie mit AWS-Schub
Amazon: Warum die 3-Billionen-Story weiter trägtgestern, 14:52 Uhr · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Dax-Aktie nach Zahlen
Bayer: Der Cashflow bremst meine Kauflaunegestern, 14:59 Uhr · onvista
Das Bayer-Logo auf einem Hochhaus.
Social-Media-Aktie nach Zahlen
Snap: Der Turnaround wird langsam greifbargestern, 14:56 Uhr · onvista
Snap: Der Turnaround wird langsam greifbar
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen