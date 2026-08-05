Frankfurt, 05. Aug (Reuters) - ⁠Im rasant wachsenden Markt für Abnehmmedikamente hat der US-Pharmakonzern Eli Lilly seinen dänischen Rivalen Novo Nordisk im zweiten Quartal beim Wachstum deutlich abgehängt. Während die Amerikaner am Mittwoch dank ihrer Kassenschlager einen Gewinnsprung verbuchten und die Anleger überzeugten, sorgte Novo Nordisk mit durchwachsenen Zahlen und Forschungsrückschlägen für Ernüchterung. Zwar hoben beide Unternehmen ihre Umsatzprognosen für das laufende Jahr an. Doch ‌während die Aktien von Eli Lilly im vorbörslichen US-Handel um fünf Prozent zulegten, gaben die Papiere von Novo Nordisk in Kopenhagen um knapp fünf Prozent nach.

Eli Lilly profitierte von einer ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Präparaten. ⁠Der Konzernumsatz kletterte um ⁠48 Prozent auf 23 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich um ein Viertel auf 7,1 Milliarden Dollar. Allein die Abnehmspritze Zepbound erzielte einen Umsatzanstieg von 46 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Das Diabetesmittel Mounjaro brachte gut 9,9 Milliarden Dollar, ein Zuwachs von 91 Prozent.

Novo Nordisk verzeichnete dagegen ein bereinigtes Umsatzplus von sieben Prozent auf 78,5 Milliarden Kronen, umgerechnet rund 10,5 Milliarden Euro. Der Umsatz der Abnehmspritze Wegovy wuchs währungsbereinigt nur um ein Prozent auf 19,5 ‌Milliarden Kronen. Bei den wöchentlichen Verschreibungen in den USA übertraf Zepbound das ‌dänische Pendant zuletzt um mehr als das Doppelte.

HOFFNUNG AUF DIE WEGOVY-PILLE

Novo Nordisk stützt sich im Kampf um Marktanteile daher zunehmend auf die neue Tablettenform seines Bestsellers Wegovy. Die Pille erzielte im zweiten Quartal aus dem Stand einen Umsatz von 3,2 Milliarden Kronen ⁠und soll in Kürze auch in Deutschland auf den Markt kommen. Der operative Gewinn von Novo Nordisk sank im ‌abgelaufenen Jahresviertel jedoch um 16 Prozent auf 27,1 Milliarden Kronen. ⁠Belastet wurde das Ergebnis durch Abschreibungen auf Pipeline-Projekte von 6,3 Milliarden Kronen. Hinzu kamen jüngste Rückschläge bei der Entwicklung des Adipositas-Mittels CagriSema und eines Herzmedikaments. Konzernchef Mike Doustdar kündigte an, die Forschung zu beschleunigen und das Portfolio durch kleinere Zukäufe zu stärken. Man müsse aus den Fehlern lernen und sich neu ‌erfinden.

Eli Lilly schraubte unterdessen seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 ⁠deutlich nach oben und rechnet nun mit Erlösen ⁠von 85 bis 87 Milliarden Dollar, nachdem bislang 82 bis 85 Milliarden in Aussicht gestellt worden waren. Auch Novo Nordisk hob seine Prognose an und erwartet nun eine bereinigte Umsatzentwicklung von null bis minus sechs Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang von minus vier bis minus zwölf Prozent vorhergesagt worden war.

Für beide Konzerne geht es um viel Geld: Der weltweite Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit erreichte dem Datenanbieter IQVIA zufolge im Jahr 2025 ein Volumen von 66 Milliarden Dollar. Analysten erwarten, dass er bis 2030 allein in den USA die Marke von 100 Milliarden Dollar überschreiten wird. Wie hart der Kampf um die Vorherrschaft mittlerweile geführt wird, zeigt sich auch juristisch. ⁠Im vergangenen Monat hatte Novo Nordisk den US-Rivalen wegen irreführender Werbung verklagt; Eli Lilly wies die Vorwürfe zurück.

(Bericht Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)