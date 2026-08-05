Boom bei Rechenzentren kurbelt Siemens Energy an - Gamesa macht Gewinn

- von Tom Käckenhoff ⁠und Christoph Steitz

Düsseldorf/Frankfurt, 05. Aug (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im vergangenen Quartal dank der weltweit steigenden Nachfrage nach Strom Rekordwerte eingefahren. Wegen des Booms bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz und des Ausbaus der Hochspannungsnetze habe der Konzern im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) beim Auftragseingang, Umsatz und der Profitabilität Höchstwerte erzielt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Aufträge seien insbesondere durch die hohe Nachfrage in den USA um 8,5 ‌Prozent auf 17,9 Milliarden Euro gestiegen - stärker als von Analysten erwartet. Und auch im Windenergiegeschäft lief es wieder besser: Siemens Gamesa schrieb erstmals seit 2022 wieder schwarze Zahlen.

Siemens Energy bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr. Bei der Ergebnis-Marge vor Sondereffekten gebe es eine Tendenz ⁠zum oberen Ende der ⁠Bandbreite von zehn bis zwölf Prozent. Im dritten Quartal lag sie bei 14,2 Prozent. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro, rund 70 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

"Auch im dritten Quartal hält die weltweit starke Nachfrage nach Strom und damit nach unseren Produkten weiterhin an", sagte Vorstandschef Christian Bruch. Der Konzern setze auf profitables Wachstum. Auch dank eines Ausbaus der Produktionskapazitäten steigerte Siemens Energy im Quartal seine Erlöse um 18,5 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Haupttreiber war erneut das Geschäft mit Gasturbinen zur Stromerzeugung sowie mit den Stromnetzen. ‌Im Nahen Osten verzeichnete der Konzern eine zunehmende Nachfrage nach Kraftwerkstechnik, da der Iran-Krieg ‌Sorgen vor einer unsicheren Energieversorgung angeheizt hat. Der Auftragsbestand lag zum Ende des Quartals bei 162 Milliarden Euro.

SIEMENS GAMESA BEENDET DURSTSTRECKE

Auch das über Jahre wegen Qualitätsmängeln verlustreiche Windenergiegeschäft Siemens Gamesa trug zur Ergebnissteigerung bei. Das Ergebnis vor Sondereffekten verbesserte die Sparte auf 75 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 438 Millionen ⁠Euro. Gamesa habe unter anderem von einer Zunahme im Offshore-Geschäft und Kostensenkungen profitiert. "Dass unser Windgeschäft erstmals seit 2022 in einem Quartal wieder profitabel ‌ist, ist eine fantastische Leistung des Teams", sagte Bruch. Im Gesamtjahr werde ⁠bei der Ergebnismarge vor Sondereffekten die Gewinnschwelle erwartet.

Das Windenergiegeschäft sei im Quartal zwar zum ersten Mal seit Langem profitabel, aber die Auftragseingänge hätten sehr enttäuscht, sagte Jasmin Wolfram, Fondsmanagerin bei Union Investment. Diese schrumpften um 77 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Siemens Energy verwies darauf, dass im Vorjahreszeitraum zwei Offshore-Großaufträge im Wert von über drei Milliarden Euro verbucht wurden.

Für eine positive Überraschung ‌habe die Sparte "Transformation of Industry" gesorgt, betonte die Expertin. Das Ergebnis vor Sondereffekten ⁠kletterte um fast 39 Prozent auf 218 Millionen Euro. Hier ⁠werde konzernintern überlegt, was mit dem Segment passieren soll, das im aktuellen Setup nicht die Aufmerksamkeit und das Kapital erhalte, das es verdiene. Hier sei mehr Klarheit zu wünschen. Wie Reuters von einem Insider erfuhr, will der Aufsichtsrat am 25. August über eine mögliche Abspaltung beraten. Eine Entscheidung werde aber nicht erwartet. Die Sparte mit rund 17.000 Mitarbeitern unterstützt Industrieunternehmen beim Klimaschutz, etwa beim Ausstoß von Kohlendioxid und beim Energieverbrauch.

Die Aktie von Siemens Energy legte zeitweise um fünf Prozent zu, rutschte im Tagesverlauf aber wieder ins Minus. Die Papiere von Siemens Energy und des US-Rivalen GE Vernova haben ihren Wert in den vergangenen zwei Jahren fast versiebenfacht. Beide Unternehmen profitieren massiv von der hohen Nachfrage nach Gasturbinen und Netzausrüstung für KI-Rechenzentren. GE Vernova hatte im vergangenen Monat ebenfalls steigende Aufträge im Zusammenhang mit Rechenzentren ⁠als Haupttreiber für seine Quartalsergebnisse genannt. Im Gegensatz zu Siemens Energy leidet der US-Konzern jedoch weiterhin unter Verlusten in seinem Windgeschäft.

(Bericht von Tom Käckenhoff und Christoph Steitz, redigiert von redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)