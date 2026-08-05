Caterpillar: Dieses Rekordquartal ist mehr als KI-Fantasie

Was bewegt die Aktie?

Caterpillar gehört zu den Industrieunternehmen, die Anleger zunehmend mit KI-Infrastruktur verbinden. Der Konzern liefert Ausrüstung für Energieversorgung und ähnliche Bereiche, die beim Ausbau grosser Rechenzentren gebraucht werden.

Die Zahlen fallen stark aus. Der Umsatz steigt um 24 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar. Die Erwartungen lagen bei 19,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreicht 8,17 Dollar. Das entspricht 73 Prozent Wachstum und liegt fast zwei Dollar über den Erwartungen.

Damit meldet Caterpillar ein Rekordquartal. Noch nie lag der Quartalsumsatz über 20 Milliarden Dollar. Auch der Gewinn je Aktie erreicht einen neuen Höchststand. Institutionelle Investoren bauen ihre Positionen weiter aus: Die Zahl der Fonds mit Caterpillar im Portfolio steigt von rund 3.000 auf etwa 3.800.

Besonders stark ist die Breite des Wachstums. Construction Industries wächst um 35 Prozent. Resource Industries legt um 25 Prozent zu. Power and Energy steigt um 17 Prozent.

Charttechnik

Die Aktie gewann nach den Zahlen rund sechs Prozent. Sollte der Kurs den Bereich um 850 Dollar erneut testen, entsteht ein attraktives kurzfristiges Chance-Risiko-Verhältnis. Eine Absicherung unter den jüngsten Tiefs begrenzt das Risiko, während nach oben wieder Platz bis in den oberen Kursbereich bleibt.

Martins Einschaetzung

Caterpillar verbindet Rekordzahlen mit einem starken strukturellen Thema. Nach dem Abverkauf vieler KI-Infrastrukturwerte kann die Aktie ihre Tiefs bereits gesehen haben.