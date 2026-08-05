Continental: Der Reifenfokus reicht mir noch nicht

Was bewegt die Aktie?

Continental steht nach den Abspaltungen stärker als reiner Reifenhersteller im Fokus. Dadurch lassen sich die Quartalszahlen schwieriger mit früheren Perioden vergleichen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um rund ein Drittel auf 570 Millionen Euro. Der Konzernumsatz sank dagegen von 4,9 Milliarden auf 4,4 Milliarden Euro. Der Nettogewinn brach um 50 Prozent auf 274 Millionen Euro ein. Ein Teil dieser Rückgänge hängt mit der Abspaltung des Autozuliefer-Geschäfts zusammen.

Der wichtigste Belastungsfaktor sind die Rohstoffkosten. Öl spielt bei der Reifenproduktion eine große Rolle. Continental rechnet im gesamten zweiten Halbjahr mit erhöhten Kosten und erwartet daraus eine Mehrbelastung im dreistelligen Millionenbereich. Die Reifenmarge liegt aktuell bei rund 15 Prozent, könnte aber fallen.

Positiv wirkt die stärkere Konzentration auf Reifen mit mehr als 18 Zoll. Dieser Markt wächst aktuell um sieben bis acht Prozent. E-Autos treiben die Nachfrage nach größeren Reifen zusätzlich, weil sie häufig größere Felgen nutzen. Auch das China-Geschäft läuft dadurch ordentlich.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 10,4 wirkt Continental als reiner Reifenhersteller nicht überteuert. Ein Bewertungsniveau von zwölf bis 13 kann in besseren Phasen realistisch sein. Wegen der Rohstoffkosten und der Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt drängt sich ein Einstieg aktuell trotzdem nicht auf.