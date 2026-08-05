DAX® - Aktien-Gold-Strategie mit Pfiff

Die Suche nach einem Stabilitätsanker für das Portfolio ist also absolut nachvollziehbar. Gerade im korrekturanfälligen Spätsommer stellt sich die Frage, wie sich das Depot mit einfachen Mitteln robuster aufstellen lässt. Zum Abschluss möchten wir deshalb eine simple Handelsstrategie vorstellen, die im August und September auf den Goldpreis sowie im Rest des Jahres auf den DAX® setzt. Im aktualisierten Backtest seit Beginn des Jahrtausends liefert diese einfache Allokation weiterhin ein überzeugendes Ergebnis: Aus 1 EUR werden bis Ende Juli 2026 19,04 EUR – und damit mehr als das Fünffache der DAX®-Performance von 3,68 EUR. 19 der vergangenen 26 Jahre schloss die kombinierte DAX®-Gold-Strategie im Plus ab, was einer Trefferquote von 73 % entspricht. Besonderes Highlight: In den letzten Jahren – seit der erstmaligen Veröffentlichung in 2023 (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. Juni 2023) – hat dieser Handelsansatz besonders gut funktioniert. Herausragend dabei auch die Gold-Wertentwicklung im August und September 2025 – mit einem Plus von 17,3 % erzielte das Edelmetall den stärksten Sommeranstieg der Historie. Es muss also nicht immer ein komplexer Handelsansatz sein. Vielmehr wohnt im klassischen „keep it simple“ oftmals ein besonderer Charme.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, HSBC/ 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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