Dax erreicht neuen Rekord – Fresenius überzeugt

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine jüngste Rally angeknüpft und erneut höher eröffnet. Hoffnungen auf eine Beilegung des Irankrieges, weiter sinkende Ölpreise und eine Rally bei Technologie-Aktien sorgen für eine zunehmende Risikoneigung der Anleger.

Damit geht die Rekordjagd des Dax weiter. Kurz nach dem Handelsstart erklomm der Leitindex mit 26.404 Punkten eine weitere Bestmarke und notierte 0,8 Prozent im Plus. Der MDax gewann 0,7 Prozent auf 32.794 Punkte. Für den Euro Stoxx 50, Leitindex des Euroraums, ging es um 0,5 Prozent aufwärts, ebenfalls auf ein neues Hoch.

Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus stehen. Die US-Regierung strebe eine entsprechende Ankündigung noch am Mittwoch an. Der Vorschlag soll demnach vorsehen, dass keine Maut oder Gebühren erhoben werden.

Fresenius an der Dax-Spitze

Bis zu 9,3 Prozent legte im frühen Handel am Mittwoch die Aktie des Krankenhaus-Betreibers und Pharmaherstellers Fresenius zu. Die Aktie war damit der stärkste Wert im Dax.

Auslöser für die Rally waren die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen. Im zweiten Quartal 2026 profitierte der Konzern demnach erneut vom florierenden Geschäft mit biotechnologisch hergestellten Nachahmer-Arzneien.

In den Kliniken wurden zudem mehr Patienten behandelt, auch stiegen die Preise. Den Folgen der Gesundheitsreform begegnet das Management gelassen. Die Aktie stieg kurz nach dem Handelsstart am Mittwoch um 7,4 Prozent auf 47,64 Euro und war damit Dax-Spitzenreiter.

"Fresenius hat erneut ein ausgezeichnetes Quartal geliefert und erhöht vor dem Hintergrund der nachhaltigen operativen Stärke den Ausblick für das Gesamtjahr", wurde Sen in der Mitteilung vom Dienstagabend zitiert. Das um Sondereffekte bereinigte Kern-Ergebnis je Aktie soll zu konstanten Wechselkursen nun um zehn bis 15 Prozent steigen. Bislang wurden fünf bis zehn Prozent erwartet.

Infineon-Aktie im Minus trotz starker Zahlen

An anderen Ende des Dax findet sich im frühen Handel die Aktie von Chipkonzern Infineon. Hier sank der Kurs um bis zu 5,6 Prozent. Auch Infineon hatte zuvor Quartalsergebnisse veröffentlicht.

Der Halbleiterhersteller Infineon hat demnach dank der boomenden Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt. Zudem sorgten steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur für Rückenwind und auch im wichtigen Automobilgeschäft zogen die Geschäfte an.

Der Umsatz erhöhte sich daher in den drei Monaten bis Ende Juni um neun Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf knapp 4,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Das Segmentergebnis, das die operative Profitabilität misst, stieg um 22 Prozent auf 797 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 19,1 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)

Noch mehr onvista? Abonniere jetzt unseren Youtube-Kanal und verpass kein neues Börsen-Video mehr.