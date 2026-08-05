Dax höher erwartet - Bilanzflut und Konjunktur im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠05. Aug (Reuters) - Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt dürfte anhalten: Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in ‌den Handel starten. Am Dienstag war der deutsche Leitindex um bis zu ein Prozent ⁠auf eine Bestmarke ⁠von 26.266,50 Punkten geklettert, nachdem er zum Wochenanfang die 26.000er-Marke übersprungen hatte. Zum Handelsschluss notierte er 0,8 Prozent höher bei 26.202,35 Zählern. Steil nach oben ging es ‌auch an der Wall Street. ‌Experten führten die Kursgewinne auf nierigere Ölpreise und positiv aufgenommene Konzernbilanzen zurück. Zur Wochenmitte ⁠legen unter anderem Infineon, Beiersdorf, Siemens Energy, Qiagen, ‌Vonovia und Deutsche Post ⁠vor.

Bei den Konjunkturdaten stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in der Euro-Zone und in den USA im Juli an. ‌Geplant zur Veröffentlichung ⁠ist auch Bericht des ⁠privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP, der einen Vorgeschmack auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern dürfte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 26.202,35

EuroStoxx50 6.486,70

EuroStoxx50-Future 6.511,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 54.085,88 +1,7%

Nasdaq

S&P 500 7.736,52 +1,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.873,56 +1,3%

Hang Seng 25.859,12 +0,0%

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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