Dax-Rekordjagd geht weiter - Bilanzen und Iran-Hoffnungen beflügeln

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠05. Aug (Reuters) - Ermutigende Firmenbilanzen und fallende Ölpreise heizen die Rekordjagd an den Börsen an. Der Dax stieg am Mittwoch um 0,8 Prozent auf eine ‌Bestmarke von 26.403,81 Punkten. "Die Bullen behalten das Zepter fest in der Hand, angetrieben von einem dynamischen ⁠Marktumfeld, ⁠das die Bären derzeit völlig in die Defensive drängt", sagte Frank Sohlleder, Stratege von ActivTrades. Starke Quartalszahlen von KI-Profiteuren hatten auch der Wall Street am Dienstag Rekordstände beschert. Gleichzeitig wächst ‌die Hoffnung der Anleger auf eine ‌diplomatische Lösung im Iran-Krieg, nachdem Katar Fortschritte bei den Vermittlungsbemühungen meldete. Nach drei Allzeithochs in Serie ⁠werde die Luft für den Dax aus charttechnischer ‌Sicht allerdings dünner, weshalb ⁠das Risiko für kurzfristige Gewinnmitnahmen signifikant steige, sagte Sohlleder.

Zu den größten Dax-Gewinnern gehörten die Aktien von Fresenius und Siemens Energy, die mit ‌ihren vorgelegten Bilanzen ⁠überzeugten. Die Papiere gewannen ⁠3,6 und 5,3 Prozent. Ins Hintertreffen gerieten hingegen die Papiere von Infineon, die um mehr als drei Prozent absackten. Der Chipkonzern habe für das dritte Quartal ein durchwachsenes Ergebnis mit einer leicht enttäuschenden Rentabilität vorgelegt, sagte ein Händler.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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