Dax Vorbörse 05.08.2026

Dax steht vor neuem Rekord – US-Börse schiebt an

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Dank der Hoffnung auf eine Beilegung des Irankrieges, sinkender Ölpreise und einer Rally bei Technologie-Aktien dürfte der Rekordlauf des Dax zur Wochenmitte weitergehen. In Asien und den USA legten die Kurse deutlich zu. Die Aussicht auf eine Lösung im Iran-Krieg mit einer Wiedereröffnung der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus sorgt für Entspannung.

Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,78 Prozent auf 26.407 Punkte. Damit würde der Leitindex seine Bestmarke vom Vortag nochmals erhöhen und das Plus seit Monatsanfang auf 3 Prozent ausbauen. "Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter", resümierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

USA: Neue Rekorde für Dow und S&P

Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison und fallende Ölpreise haben am Dienstag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung, dass es im Irankrieg eine diplomatische Lösung geben könnte.

Außerdem bekam die Nasdaq-Börse auf ihrer Erholungsrally einen weiteren kräftigen Schub, weil Quartalsberichte die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Technologiesektor den schwachen Juli geprägt. Der Dow schraubte seine Bestmarke im Verlauf bis auf fast 54.273 Punkte nach oben. Am Ende betrug sein Plus 1,7 Prozent auf 54.086 Zähler.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones54.086+ 1,71 Prozent
S&P 5007.737+ 1,79 Prozent
Nasdaq 10029.733+ 3,32 Prozent

Asien: Kräftige Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Im Irankrieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Demnach streben die USA bereits für heute eine Einigung an, berichtet "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten sowie zwei Quellen aus der Golfregion.

US-Präsident Donald Trump sagte, es könnte passieren, dass die Meerenge am Mittwoch geöffnet wird - oder am darauffolgenden Tag. Er sprach von Fortschritten. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach. Der japanische Nikkei 225 legte im späten Handel um 3,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann ein Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent zulegte.

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,42+0,10 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,09-0,02 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,60-0,02 Prozentpunkte
WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1533+0,01 Prozent
Dollar in Yen157,67-0,05 Prozent
Euro in Yen181,83-0,04 Prozent

Ölmarkt gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent78,82 Dollar-0,54 Dollar
WTI75,16 Dollar-0,61 Dollar

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 34 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 132 (140) USD - 'BUY'

BERENBERG STARTET OHB MIT 'BUY' - ZIEL 358 EUR

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9 (10) EUR - 'MARKET-PERFORM'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 63,50 (62,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 39 (43) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,10 (7,50) EUR - 'SELL'

GOLDMAN STARTET OHB MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 250 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 82 (90) EUR - 'BUY'

Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 05.08.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

JEFFERIES STARTET OHB MIT 'BUY' - ZIEL 280 EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 32,30 (37,40) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (8) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 62 (52) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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