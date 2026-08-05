von
UniCredit Bank GmbH

DAX vor neuem Hoch, Unternehmenszahlen rücken in den Fokus

UniCredit · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Der DAX dürfte seine Rekordjagd am Mittwoch fortsetzen und erneut ein Höchstniveau erreichen. Auch der Euro Stoxx 50 wird vor Handelsbeginn fester erwartet. Positive Impulse kommen von den gesunkenen Ölpreisen und der Hoffnung auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich ebenfalls freundlich und deuten auf einen positiven Handelsstart an der Wall Street hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Konjunkturseite stehen heute mehrere wichtige Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren. Veröffentlicht werden die finalen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Deutschland und der Eurozone. Zudem richten Anleger den Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP sowie den ISM-Index für den amerikanischen Dienstleistungssektor, die Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik in den USA liefern könnten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten sorgt Siemens Energy für Aufsehen. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu, nachdem der Energietechnikkonzern im dritten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hat. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass die Windkrafttochter Gamesa erstmals seit 2022 wieder einen Quartalsgewinn erzielte. Der bestätigte Ausblick unterstreicht zudem die anhaltend robuste Geschäftsentwicklung.

Ebenfalls gefragt sind die Aktien der DHL Group. Der Logistikkonzern meldete für das zweite Quartal einen kräftigen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis. Zusätzlich wird das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, nachdem das Unternehmen bereits im Juli seine Gewinnprognose erhöht hatte. Anleger werten dies als Signal für das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung.

Im Halbleitersektor rückt Infineon in den Mittelpunkt. Der Chipkonzern erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz. Wachstumstreiber bleiben Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sowie Investitionen in die Netzinfrastruktur. Darüber hinaus zeigt das wichtige Automobilgeschäft wieder anziehende Auftragseingänge, was die Ertragslage zusätzlich stärkt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DJ Industrial Average Bull UG5V17 112,85 41253,934825 Punkte 4,17 Open End
DAX® Bull UR00FH 16,02 24736,818686 Punkte 16,21 Open End
DAX® Bear UG31HN 1,86 26454,431141 Punkte 190,35 Open End
Siemens Energy AG Bull UN1YSJ 2,79 126,73161 EUR 5,91 Open End
DAX® Bull UR0X9J 25,61 23774,325599 Punkte 10,25 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
AMD Inc. Put UN8JTK 1,15 420,00 USD 7,16 19.08.2026
DAX® Call UN2VTE 8,41 27900,00 Punkte 12,35 19.03.2027
DAX® Call UG7GJN 2,65 27000,00 Punkte 31,85 18.09.2026
DAX® Put UN9WF9 18,34 27000,00 Punkte 6,39 17.09.2026
AMD Inc. Call UR1AKN 0,86 580,00 USD 14,22 19.08.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UG6H7P 1,36 24459,160346 Punkte 15 Open End
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE Long UN7XJD 1,73 452,747213 EUR 15 Open End
DAX® Short UG41M9 1,85 30569,104793 Punkte 5 Open End
Rheinmetall AG Long UN9ZRH 35,34 900,802549 EUR 4 Open End
Nasdaq-100® Long HD4A0U 16,25 23791,764295 Punkte 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Zinsen könnten zum Stolperstein werden
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen