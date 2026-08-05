DAX vor neuem Hoch, Unternehmenszahlen rücken in den Fokus
Der DAX dürfte seine Rekordjagd am Mittwoch fortsetzen und erneut ein Höchstniveau erreichen. Auch der Euro Stoxx 50 wird vor Handelsbeginn fester erwartet. Positive Impulse kommen von den gesunkenen Ölpreisen und der Hoffnung auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich ebenfalls freundlich und deuten auf einen positiven Handelsstart an der Wall Street hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Konjunkturseite stehen heute mehrere wichtige Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren. Veröffentlicht werden die finalen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Deutschland und der Eurozone. Zudem richten Anleger den Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP sowie den ISM-Index für den amerikanischen Dienstleistungssektor, die Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik in den USA liefern könnten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten sorgt Siemens Energy für Aufsehen. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu, nachdem der Energietechnikkonzern im dritten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hat. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass die Windkrafttochter Gamesa erstmals seit 2022 wieder einen Quartalsgewinn erzielte. Der bestätigte Ausblick unterstreicht zudem die anhaltend robuste Geschäftsentwicklung.
Ebenfalls gefragt sind die Aktien der DHL Group. Der Logistikkonzern meldete für das zweite Quartal einen kräftigen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis. Zusätzlich wird das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, nachdem das Unternehmen bereits im Juli seine Gewinnprognose erhöht hatte. Anleger werten dies als Signal für das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung.
Im Halbleitersektor rückt Infineon in den Mittelpunkt. Der Chipkonzern erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz. Wachstumstreiber bleiben Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sowie Investitionen in die Netzinfrastruktur. Darüber hinaus zeigt das wichtige Automobilgeschäft wieder anziehende Auftragseingänge, was die Ertragslage zusätzlich stärkt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DJ Industrial Average
|Bull
|UG5V17
|112,85
|41253,934825 Punkte
|4,17
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR00FH
|16,02
|24736,818686 Punkte
|16,21
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HN
|1,86
|26454,431141 Punkte
|190,35
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN1YSJ
|2,79
|126,73161 EUR
|5,91
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR0X9J
|25,61
|23774,325599 Punkte
|10,25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|AMD Inc.
|Put
|UN8JTK
|1,15
|420,00 USD
|7,16
|19.08.2026
|DAX®
|Call
|UN2VTE
|8,41
|27900,00 Punkte
|12,35
|19.03.2027
|DAX®
|Call
|UG7GJN
|2,65
|27000,00 Punkte
|31,85
|18.09.2026
|DAX®
|Put
|UN9WF9
|18,34
|27000,00 Punkte
|6,39
|17.09.2026
|AMD Inc.
|Call
|UR1AKN
|0,86
|580,00 USD
|14,22
|19.08.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|1,36
|24459,160346 Punkte
|15
|Open End
|LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE
|Long
|UN7XJD
|1,73
|452,747213 EUR
|15
|Open End
|DAX®
|Short
|UG41M9
|1,85
|30569,104793 Punkte
|5
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN9ZRH
|35,34
|900,802549 EUR
|4
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|HD4A0U
|16,25
|23791,764295 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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