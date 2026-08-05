DAX vor neuem Hoch, Unternehmenszahlen rücken in den Fokus

Der DAX dürfte seine Rekordjagd am Mittwoch fortsetzen und erneut ein Höchstniveau erreichen. Auch der Euro Stoxx 50 wird vor Handelsbeginn fester erwartet. Positive Impulse kommen von den gesunkenen Ölpreisen und der Hoffnung auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich ebenfalls freundlich und deuten auf einen positiven Handelsstart an der Wall Street hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Konjunkturseite stehen heute mehrere wichtige Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren. Veröffentlicht werden die finalen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Deutschland und der Eurozone. Zudem richten Anleger den Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP sowie den ISM-Index für den amerikanischen Dienstleistungssektor, die Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik in den USA liefern könnten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten sorgt Siemens Energy für Aufsehen. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu, nachdem der Energietechnikkonzern im dritten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hat. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass die Windkrafttochter Gamesa erstmals seit 2022 wieder einen Quartalsgewinn erzielte. Der bestätigte Ausblick unterstreicht zudem die anhaltend robuste Geschäftsentwicklung.

Ebenfalls gefragt sind die Aktien der DHL Group. Der Logistikkonzern meldete für das zweite Quartal einen kräftigen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis. Zusätzlich wird das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, nachdem das Unternehmen bereits im Juli seine Gewinnprognose erhöht hatte. Anleger werten dies als Signal für das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung.

Im Halbleitersektor rückt Infineon in den Mittelpunkt. Der Chipkonzern erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz. Wachstumstreiber bleiben Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sowie Investitionen in die Netzinfrastruktur. Darüber hinaus zeigt das wichtige Automobilgeschäft wieder anziehende Auftragseingänge, was die Ertragslage zusätzlich stärkt.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DJ Industrial Average Bull UG5V17 112,85 41253,934825 Punkte 4,17 Open End DAX® Bull UR00FH 16,02 24736,818686 Punkte 16,21 Open End DAX® Bear UG31HN 1,86 26454,431141 Punkte 190,35 Open End Siemens Energy AG Bull UN1YSJ 2,79 126,73161 EUR 5,91 Open End DAX® Bull UR0X9J 25,61 23774,325599 Punkte 10,25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag AMD Inc. Put UN8JTK 1,15 420,00 USD 7,16 19.08.2026 DAX® Call UN2VTE 8,41 27900,00 Punkte 12,35 19.03.2027 DAX® Call UG7GJN 2,65 27000,00 Punkte 31,85 18.09.2026 DAX® Put UN9WF9 18,34 27000,00 Punkte 6,39 17.09.2026 AMD Inc. Call UR1AKN 0,86 580,00 USD 14,22 19.08.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG6H7P 1,36 24459,160346 Punkte 15 Open End LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE Long UN7XJD 1,73 452,747213 EUR 15 Open End DAX® Short UG41M9 1,85 30569,104793 Punkte 5 Open End Rheinmetall AG Long UN9ZRH 35,34 900,802549 EUR 4 Open End Nasdaq-100® Long HD4A0U 16,25 23791,764295 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2026; 10:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.