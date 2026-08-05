Deutsche Lufthansa: Wieso ich den Absturz noch nicht kaufe

Was bewegt die Aktie?

Lufthansa steigerte den Umsatz im Quartal um acht Prozent auf rund elf Milliarden Euro. Der Umsatz blieb trotzdem hinter den Erwartungen zurück. Viel schwerer wiegt der Ergebnisrückgang: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern brach um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro ein.

Auch der Nettogewinn enttäuscht. Er sank um 88 Prozent auf 123 Millionen Euro. Die Streiks im April und die deutlich höheren Kerosinpreise belasteten die Profitabilität. Allein die zusätzlichen Treibstoffkosten lagen bei rund 750 Millionen Euro.

Das Problem trifft besonders die Netzwerk-Airlines. Auch Eurowings schrieb mit 37 Millionen Euro Verlust rote Zahlen. Beim Passagieraufkommen meldete Lufthansa im abgeschlossenen Quartal einen Rückgang um vier Prozent.

Für das laufende Jahr plant der Konzern das Flugangebot nun nicht weiter auszuweiten. Ursprünglich sollte die Kapazität um vier Prozent steigen. Die Treibstoffkosten für das Gesamtjahr erwartet Lufthansa bei rund 8,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro liegen. Die Mitte dieser Spanne liegt nur knapp über dem Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro.

Charttechnik

Die Aktie hat die letzte relevante Trendlinie verloren. Die vorherige Konsolidierung wurde nach unten aufgelöst. Damit wirkt der übergeordnete Trend wieder klar abwärtsgerichtet.

Martins Einschätzung

Zwei Kursziel-Anhebungen von Deutsche Bank und JP Morgan auf jeweils acht Euro ändern wenig am Bild. Beide Häuser bleiben bei Halten. Für einen Einstieg liefert die Aktie nach dem schwachen Ergebnis und dem belasteten Ausblick zu wenig Argumente.