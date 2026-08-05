Was bewegt die Aktie?

Die Kursreaktion passt vor allem zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist in den vergangenen Monaten von rund 42,65 Euro bis in den Bereich von 58 Euro gestiegen. Nach dieser Bewegung reicht ein sauberer Bericht nicht automatisch für weitere Anschlusskäufe.

Das Zahlenwerk selbst spricht für eine robuste operative Entwicklung. Der Umsatz steigt um 13 Prozent auf mehr als 22 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legt um 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Die Ebit-Marge verbessert sich von 7,2 auf 8,3 Prozent. Der Nettogewinn steigt auf rund eine Milliarde Euro.

Das Sparprogramm Fit for Growth wirkt. Produktivität und Effizienz steigen, während das globale Netzwerk das Wachstum breit stützt. Besonders die Expresssparte entwickelt sich stark. Die Jahresprognose bleibt bei mehr als 6,5 Milliarden Euro Ebit, nachdem der Konzern sie im Juli bereits von 6,2 Milliarden Euro angehoben hatte.

Wichtig ist auch der freie Cashflow. Fuer 2026 stehen 6,5 Milliarden Euro im Raum. Dadurch kann die Deutsche Post ihr Aktienrückkauf-Programm um weitere 500 Millionen Euro ausweiten. Das Gesamtvolumen steigt auf 6,5 Milliarden Euro.

Martins Einschaetzung

Der Rücksetzer wirkt nach diesem Zahlenwerk eher technisch als fundamental. Die Deutsche Post verdient mehr, steigert die Marge und hat genug Cashflow für hohe Rückkäufe. Damit bleibt die Aktie nach Gewinnmitnahmen interessant.