Dobrindt nennt Drohnen-Vorfall 'hybrides Anschlagsszenario'
dpa-AFX · Uhr
LEIPZIG (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieht in dem Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle ein "hybrides Anschlagsszenario". Das sagte der CSU-Politiker am Abend vor Ort./hrz/DP/zb
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