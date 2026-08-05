Dobrindt nennt Drohnen-Vorfall 'hybrides Anschlagsszenario'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieht in dem Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle ein "hybrides Anschlagsszenario". Das sagte der CSU-Politiker am Abend vor Ort./hrz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

"Keine komplette Abschottung"
BDI: China-Schock 2.0 trifft deutsche Industrie hart02. Aug. · dpa-AFX
BDI: China-Schock 2.0 trifft deutsche Industrie hart
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen