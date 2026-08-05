

EQS-Media / 05.08.2026 / 11:29 CET/CEST



Elmos Semiconductor SE begrüßt 14 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort Dortmund

Leverkusen, 5. August 2026: Die Elmos Semiconductor SE, ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern, begrüßt auch in diesem Jahr neue Auszubildende und dual Studierende am Unternehmensstandort in Dortmund.

Zum Ausbildungsstart 2026 beginnen insgesamt 14 Auszubildende und dual Studierende ihre Ausbildung oder ihr Studium bei Elmos. Sie starten in technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie in praxisintegrierenden, praxisbegleitenden und dualen Studiengängen. Damit sind derzeit insgesamt 31 Nachwuchskräfte bei Elmos in verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen tätig.

Ausbildungs- und Studienangebote 2026:

Technisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge:

Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration

Physiklaboranten (m/w/d)

Praxisintegrierendes Studium (m/w/d) Elektrotechnik und Informationstechnik

Praxisintegrierendes Studium (m/w/d) IT-Engineering

Praxisbegleitendes Studium (m/w/d) Elektrotechnik

Kaufmännisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge:

Industriekaufleute (m/w/d)

Kaufleute (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement

Duales Studium (m/w/d) Betriebswirtschaft

Fachkräfte (m/w/d) für Lagerlogistik

Alle Auszubildenden und dual Studierenden durchlaufen bei Elmos eine strukturierte, abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung. Neben der fachlichen Qualifikation steht auch die persönliche Entwicklung im Fokus. Das ganzheitliche Programm „Inner Engineering“ stärkt persönliche, soziale und sprachliche Kompetenzen. So lernen die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops und mit gemeinsamen Aktivitäten, ihren eigenen Weg selbstbewusst zu gestalten.

Weitere Informationen rund um die Ausbildung und das Duale Studium bei Elmos gibt es unter:

https://ausbildung-elmos.career.softgarden.de/

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

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Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Indizes: MDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63 EQS News ID: 2377924

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