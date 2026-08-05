Elmos Semiconductor SE begrüßt 14 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort Dortmund
EQS-Media / 05.08.2026 / 11:29 CET/CEST
Elmos Semiconductor SE begrüßt 14 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort Dortmund
Leverkusen, 5. August 2026: Die Elmos Semiconductor SE, ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern, begrüßt auch in diesem Jahr neue Auszubildende und dual Studierende am Unternehmensstandort in Dortmund.
Zum Ausbildungsstart 2026 beginnen insgesamt 14 Auszubildende und dual Studierende ihre Ausbildung oder ihr Studium bei Elmos. Sie starten in technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie in praxisintegrierenden, praxisbegleitenden und dualen Studiengängen. Damit sind derzeit insgesamt 31 Nachwuchskräfte bei Elmos in verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen tätig.
Ausbildungs- und Studienangebote 2026:
Technisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge:
- Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration
- Physiklaboranten (m/w/d)
- Praxisintegrierendes Studium (m/w/d) Elektrotechnik und Informationstechnik
- Praxisintegrierendes Studium (m/w/d) IT-Engineering
- Praxisbegleitendes Studium (m/w/d) Elektrotechnik
Kaufmännisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge:
- Industriekaufleute (m/w/d)
- Kaufleute (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement
- Duales Studium (m/w/d) Betriebswirtschaft
- Fachkräfte (m/w/d) für Lagerlogistik
Alle Auszubildenden und dual Studierenden durchlaufen bei Elmos eine strukturierte, abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung. Neben der fachlichen Qualifikation steht auch die persönliche Entwicklung im Fokus. Das ganzheitliche Programm „Inner Engineering“ stärkt persönliche, soziale und sprachliche Kompetenzen. So lernen die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops und mit gemeinsamen Aktivitäten, ihren eigenen Weg selbstbewusst zu gestalten.
Weitere Informationen rund um die Ausbildung und das Duale Studium bei Elmos gibt es unter:
https://ausbildung-elmos.career.softgarden.de/
Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com
Über Elmos
Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.
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Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE
Schlagwort(e): Unternehmen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
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