EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die Lila Logistik SE beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale
EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die Lila Logistik SE beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale
05.08.2026 / 16:07 CET/CEST
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Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE
Schlagwort: Beschluss über die Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale
Müller - Die Lila Logistik SE beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale
Besigheim, den 5. August 2026 - Müller - Die Lila Logistik SE beschließt, den Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale vorzubereiten. Dafür sollen die notwendigen Anforderungen mit allen Beteiligten, insbesondere begleitender Bank und Börse Frankfurt, abgestimmt werden. Hierzu beabsichtigt Müller - Die Lila Logistik SE, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zu beantragen und parallel bzw. daran anschließend die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür maßgeblichen Voraussetzungen.
Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und ihre Kapitalmarktpräsenz zugleich weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim
ISIN DE0006214687
Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO
Weitere Informationen:
Müller - Die lila Logistik SE
Oliver Streich
Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Str. 6
74354 Besigheim
Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125
investor@lila-logistik.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Müller - Die lila Logistik SE
|Ferdinand-Porsche-Straße 6
|74354 Besigheim-Ottmarsheim
|Deutschland
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|+49 (0)7143 810-0
|Fax:
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|E-Mail:
|investor@lila-logistik.com
|Internet:
|www.lila-logistik.com
|ISIN:
|DE0006214687
|WKN:
|621468
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007JEHAF0Z21UD86
|EQS News ID:
|2378058
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