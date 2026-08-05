EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.08.2026 / 07:50 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.lenzing.com/investors/reporting-and-capital-market-update/

05.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
LEI Code:529900BKFJBI0QRDJH63
Ende der MitteilungEQS News-Service

2377398 05.08.2026 CET/CEST

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