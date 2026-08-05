EQS-AFR: PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PVA TePla AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
05.08.2026 / 11:58 CET/CEST
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Hiermit gibt die PVA TePla AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/finanzberichte-und-veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.pvatepla.com/corporate/investorrelations/financial-reports-and-publications/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PVA TePla AG
|Im Westpark 10-12
|35435 Wettenberg
|Deutschland
|Internet:
|www.pvatepla.com
|LEI Code:
|5299002Y7DARXV2Y4R82
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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