EQS-AFR: PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PVA TePla AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



05.08.2026 / 11:58 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die PVA TePla AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.pvatepla.com/de/corporate/investor-relations/finanzberichte-und-veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.pvatepla.com/corporate/investorrelations/financial-reports-and-publications/

05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Internet: www.pvatepla.com LEI Code: 5299002Y7DARXV2Y4R82

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377938 05.08.2026 CET/CEST