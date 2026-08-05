EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.08.2026 / 11:18 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Niedermaier
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Alzchem Group AG
b) LEI
|8945004EL7WZK3ERG181
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2YNT30
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|153,00 EUR
|19.890,00 EUR
|154,00 EUR
|20.020,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|153,5000 EUR
|39.910,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TRADEGATE
|MIC:
|TGAT
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Internet:
|www.alzchem.com
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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