EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Gewährung von 931.201 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.08.2026 / 09:48 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Karl
|Nachname(n):
|Richter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Bio-Gate AG
b) LEI
|391200G5LKTIOTZOXP90
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Gewährung von 931.201 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 931.201 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|29.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bio-Gate AG
|Neumeyerstr. 28-34
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.bio-gate.de
|LEI Code:
|391200G5LKTIOTZOXP90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106290 05.08.2026 CET/CEST
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