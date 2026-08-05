EQS-News: DocCheck Gruppe: Vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2026

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EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
DocCheck Gruppe: Vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2026

05.08.2026 / 17:51 CET/CEST
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Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 27,7 bis 28,0 Millionen Euro (Vorjahr: 26,5 Millionen Euro). Der erzielte EBIT liegt zwischen 2,7 und 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 3,9 Millionen Euro).

Zum Ende des ersten Halbjahres 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 11,9 Millionen Euro (Vorjahr: 15,4 Millionen Euro). Der geringere Bestand geht unter anderem auf die laufenden Immobilienprojekte zurück.

Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.

Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

home:www.doccheck.ag

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